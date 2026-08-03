Зеленский назначил Умерова главой СВР, а Клименко – секретарем СНБО

Президент Владимир Зеленский 3 августа назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины, а экс-министра внутренних дел Игоря Клименко – секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующие указы появились на сайте ОПУ.

Указом №692/2026 Зеленский освободил Олега Луговского от временного исполнения обязанностей руководителя Службы внешней разведки Украины. Указом №695/2026 президент назначил Рустема Умерова главой СВРУ.

Также указом №693/2026 Умерова освободили от должности секретаря СНБО, а указом №694/2026 на эту должность назначили Игоря Клименко.

Напомним, в конце июля глава страны Владимир Зеленский подтвердил, что сделал Рустему Умерову карьерное предложение, но не уточнил, какое именно.

Ранее в СМИ появлялась информация, что кандидатуру Умерова рассматривали на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Также ранее сообщалось, что Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны, однако позже Зеленский сообщил, что предложил экс-министру внутренних дел возглавить СНБО.

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