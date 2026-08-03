В Польше совершили нападение еще на троих украинцев: в консульстве отреагировали

В польском Кожухуве неизвестные напали на троих украинцев во время их отдыха на территории хостела. В результате инцидента граждане Украины получили значительные повреждения. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и его возможные мотивы.

Об этом сообщают InPoland и пресс-служба Генерального консульства Украины во Вроцлаве.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Как отмечается, потерпевшие рассказали, что инцидент произошел 1 августа около 21:25 на территории хостела, где они проживают. В тот вечер возле припаркованого автомобиля отдыхали трое украинцев. В машине, по их словам, звучала разная музыка – украинская, польская и зарубежная.

По словам одного из потерпевших, мимо компании проходил мужчина, обративший внимание на музыку, со временем между ним и еще одним пострадавшим возникла словесная перепалка. Конфликт обострился после того, как один из нападавших крикнул «Едь в Украину!», после чего вернулся уже с группой мужчин и начал драку.

Сообщается, что 2 августа потерпевшие дали показания в полиции, правоохранители сфотографировали телесные повреждения и оформили материалы дела. Пострадавшие сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения, установленной на соседнем здании, которая, по их словам, могла зафиксировать момент нападения.

На данный момент полиция официально не рассказывала об обстоятельствах инцидента, его возможных мотивах или задержании подозреваемых.

При этом на нападение уже отреагировало украинское консульство, подчеркнув, что обстоятельства и возможные мотивы нападения сейчас устанавливают польские правоохранители.

«Генеральное консульство Украины решительно осуждает любые проявления ненависти, насилия и агрессии. Генеральное консульство находится на связи с пострадавшими, а также с компетентными органами и готово, в пределах своих полномочий, предоставить необходимую консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Также в дипучреждении призвали находящихся в Польше украинцев «сохранять спокойствие, не поддаваться на возможные провокации и в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и в генеральное консульство Украины».

Как известно, на днях в польском городе Гдыня неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове. После нападения злоумышленник сбежал, а полиция начала его поиски.

Напомним, недавно в польском Вроцлаве полиция задержала 18-летнего украинца по подозрению в вооруженном нападении на 30-летнюю гражданку Польши. Фигуранту инкриминируют покушение на умышленное убийство.

На фоне подобных инцидентов в польской прокуратуре создали специализированные группы для расследования преступлений на почве национальной ненависти. Соответствующую спецподготовку уже прошли более 100 прокуроров.

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