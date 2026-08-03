САП в декабре направит в суд одно из дел экс-вице-премьера Чернышева

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 1 декабря направит в суд обвинительный акт в отношении бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева и других фигурантов по делу о злоупотреблениях и неправомерной выгоде.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 23 июля стороне защиты установлен срок ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины просил установить стороне защиты срок до 1 сентября. После этого дело можно будет направить в суд.

«Ходатайство детектива НАБУ – удовлетворить частично. Установить в уголовном производстве для стороны защиты, а именно (пятерым – ред.) подозреваемым, а также их защитникам, и лицу, в отношении которого осуществляется уголовное производство - ООО «СИТИГАЗСЕРВИС», а также ее представителям, срок для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты считается реализовавшей свое право на доступ к материалам, до 1 декабря 2026 года», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд определил 120 млн грн залога подозреваемому Чернышову.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении лицам, связанным с вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым. По данным следствия, застройщик Сергея Копыстыра разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.

За ними застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую ​​сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик «вознаградил» топ-чиновников министерства и определенных ими лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

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