Кабмин разрешил выезд за границу всем женщинам

15 мая в Украине сняты ограничения на пересечение границы для всех без исключения женщин. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграмм-канале.
«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», - написала она.
Отметим, 6 мая правительство отменило ограничения на выезд за границу для работниц органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий.
В то же время эти изменения не распространялись на чиновников, в частности руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, сотрудниц Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Нацбанка.
Выезд был запрещен для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Также в мае Верховная рада в очередной раз продлила действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.
А еще мы сообщали, что Кабмин готовит изменения в госбюджет на 2026 год. Они предполагают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.
