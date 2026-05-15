Кабмин разрешил выезд за границу всем женщинам

Кабинет министров разрешил выезд за границу абсолютно всем женщинам, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.
15 мая в Украине сняты ограничения на пересечение границы для всех без исключения женщин. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграмм-канале.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», - написала она.

Отметим, 6 мая правительство отменило ограничения на выезд за границу для работниц органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий.

В то же время эти изменения не распространялись на чиновников, в частности руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, сотрудниц Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Нацбанка.

Выезд был запрещен для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Также в мае Верховная рада в очередной раз продлила действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.

