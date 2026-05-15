Кабмин разрешил выезд за границу всем женщинам

15 мая в Украине сняты ограничения на пересечение границы для всех без исключения женщин. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграмм-канале.

7 мая 2026, 11:14 Как правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы Правительство должно было выполнить 483 обещания до конца 2025 года, однако своевременно удалось выполнить менее половины обязательств.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», - написала она.

Отметим, 6 мая правительство отменило ограничения на выезд за границу для работниц органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий.

В то же время эти изменения не распространялись на чиновников, в частности руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, сотрудниц Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Нацбанка.

Выезд был запрещен для народных депутатов, судей Верховного Суда и Конституционного Суда Украины, прокуроров Офиса Генерального прокурора, руководителей государственных предприятий и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Также в мае Верховная рада в очередной раз продлила действие военного положения в Украине и всеобщую мобилизацию.

А еще мы сообщали, что Кабмин готовит изменения в госбюджет на 2026 год. Они предполагают увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Между тем, журналисты «Слово и дело» исследовали, как правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства по своей программе.

