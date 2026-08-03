Нацбанк установил курс валют на 4 августа: сколько будут стоить доллар и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 августа. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар США и евро подорожали.
Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.
Так, 4 августа стоимость американской валюты составит 44,78 грн. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на 15 копеек.
Европейская валюта также подорожала – во вторник евро будет торговаться по 51,64 грн, что на 37 копеек дороже показателя 3 августа.
Год назад, 4 августа 2025 года, курс евро был закреплен на уровне 47,64 грн, а доллара США составлял 41,76 грн.
Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как менялся среднемесячный курс евро в Украине с 2022 по 2026 год.
Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.
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