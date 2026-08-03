Нацбанк установил курс валют на 4 августа: сколько будут стоить доллар и евро

Экономика
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НБУ установил официальный курс валют на 4 августа. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​доллар США и евро подорожали.
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 августа. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​доллар США и евро подорожали.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

Как менялся размер минималки в долларах и гривнах при президентстве Зеленского«Слово и дело» показывает на инфографике, как менялся размер минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте в течение президентства Владимира Зеленского.

Так, 4 августа стоимость американской валюты составит 44,78 грн. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на 15 копеек.

Европейская валюта также подорожала – во вторник евро будет торговаться по 51,64 грн, что на 37 копеек дороже показателя 3 августа.

Год назад, 4 августа 2025 года, курс евро был закреплен на уровне 47,64 грн, а доллара США составлял 41,76 грн.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как менялся среднемесячный курс евро в Украине с 2022 по 2026 год.

Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

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