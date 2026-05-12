Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяет

Почти 10% украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16% респондентов. При этом 6% рассматривают вариант жизни за границей только после завершения войны, а 0,5% уже имеют конкретный план переезда.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

Тем не менее, большинство опрошенных (69%) демонстрируют высокий уровень укорененности и планируют оставаться в Украине при любых обстоятельствах. А вот доля лиц, не определившихся со своими дальнейшими планами, составляет 15%. То есть каждый седьмой украинец не уверен в своем будущем в стране.

Согласно данным исследования, женщины и представители старшего поколения являются наиболее стойкими в стремлении остаться. Наибольший миграционный потенциал сосредоточен среди молодежи, где каждый третий планирует выезд сейчас или после войны, а также среди жителей столицы, которые чаще других рассматривают вариант отложенной миграции после завершения боевых действий.

Связь чувства стресса и желания уехать

Также исследование показало, что группа «с намерением уехать» находится в состоянии значительно большего психологического давления по всем показателям. Это подчеркивают данные анализа субъективного ощущения стресса (по шкале от 1 до 5).

Среднеарифметические значения в этой группе по каждому пункту превышают общегосударственные, однако некоторые разрывы являются критическими. В целом украинцы стрессуют и хотят уехать из-за мобилизационного процесса, экономического кризиса, социальной изоляции или быта. Некоторые, в частности, чувствуют физическую опасность или желают уехать по состоянию здоровья.

Мобилизационный стресс. Самое большое расхождение между группами зафиксировано в вопросе мобилизации. Для потенциальных мигрантов этот показатель составляет 3,82 против 3,12 в общей выборке. Разрыв в 0,7 пункта является статистически аномальным и свидетельствует о том, что риск мобилизации (собственной или близких) является одним из ведущих стимулов к выезду.

Экзистенциальный и экономический кризис. Обе группы ставят на первые места невозможность планировать будущее и рост цен. Однако у группы «на выезд» эти показатели пересекают психологическую отметку «4» (4,18 и 4,03 соответственно), что означает переход проблемы из разряда «беспокоит» в состояние «постоянного стресса».

Социальная изоляция и быт. Потенциальные мигранты острее чувствуют социальное одиночество (3,68 против 3,31), что может объясняться тем, что часть их социального круга уже находится за границей. Также они демонстрируют более высокую чувствительность к бытовому дискомфорту (отключения света, связь) — 3,62 против 3,35.

Физическая безопасность – угроза обстрелов воспринимается этой группой тяжелее (3,55 против 3,33), что коррелирует с их повышенной тревожностью в публичных местах.

Фактор здоровья и доступа к медицине. Для группы с намерением уехать вопрос собственного самочувствия и медицинского обеспечения является значительно более весомым стрессором (3,68 балла), чем для остальных опрошенных (3,41).

В целом анализ миграционных настроений демонстрирует прямую зависимость между возрастом, местом проживания и готовностью оставаться в стране, где наиболее устойчивую позицию проявляет старшее поколение.

Относительно гендера. Женщины демонстрируют несколько более высокий уровень стабильности – 72% планируют оставаться в Украине при любых обстоятельствах, что на 6% больше, чем среди мужчин (66%). Мужчины же несколько чаще рассматривают вариант выезда в ближайшее время (11% у мужчин против 8% у женщин) или имеют планы на жизнь за границей после войны (8% у мужчин против 4% у женщин).

Возраст. Наблюдается четкая корреляция между возрастом и намерением оставаться в Украине: от 50% среди молодежи (18-29 лет) до 80% среди респондентов старше 55 лет. Молодежь демонстрирует вдвое превышающий средний уровень желания уехать в ближайшее время (18%) или после войны (12%), тогда как в старшей возрастной группе только 2% рассматривают переезд после завершения боевых действий.

Региональные особенности. Киев существенно отличается от других регионов самым низким уровнем готовности оставаться при любых обстоятельствах (54% при среднем показателе 69%) и самым высоким показателем отложенной миграции — 15% киевлян планируют выезд после войны. Наиболее стабильной является ситуация на Севере и в Центре, где процент тех, кто планирует оставаться, достигает 78% и 73% соответственно. На Западе и Востоке зафиксирован более высокий, чем в среднем, запрос на выезд в ближайшее время (12% и 13%).

Анализ респондентов, планирующих выезд в ближайшее время или после войны, позволил выделить некоторые специфические черты этой группы по сравнению с общими показателями. Здесь учитывались семейное положение и наличие детей, образование, занятость, материальное положение и ситуация с безопасностью.

Результаты исследования свидетельствуют, что среди потенциальных мигрантов значительно выше доля тех, кто никогда не состоял в браке, что коррелирует с молодым возрастом этой группы. В то же время они чаще имеют детей до 16 лет, чем средний респондент, что может указывать на фактор безопасности или образования как на один из драйверов выезда.

Относительно образования, его уровень существенно не отличается от общегосударственного распределения, что свидетельствует о том, что миграционные настроения охватывают представителей всех образовательных категорий равномерно.

Занятость в разрезе потенциальной миграции свидетельствует о следующем: это преимущественно работники частного сектора (32,4% при общем показателе 20,5%) и предприниматели / фрилансеры. В то же время доля бюджетников в этой группе значительно ниже средней (16,6% против 22%). Заметно более высокое присутствие военнослужащих и работников силовых структур (8,8% против 4% в целом), что в том числе может быть связано с планами на воссоединение с семьями за границей после службы. Группа имеет вдвое меньшую долю пенсионеров (12,4% против 22%), что подтверждает более высокую мобильность трудоспособного населения.

Материальное положение группы «планирующих выезжать» является более экономически стабильным. Среди них меньше тех, кому не хватает денег даже на еду (9,7% против 14% среди всех респондентов). Основное ядро составляет класс «средний минус» — люди, которым хватает на бытовые нужды, но трудно совершать крупные покупки (45,2%). Это указывает на то, что миграция воспринимается не как бегство от нищеты, а как поиск лучших возможностей для реализации накопленного потенциала. Доля респондентов с высоким доходом среди потенциальных мигрантов стабильна и почти идентична общегосударственному показателю. Это может свидетельствовать о том, что высокий уровень достатка в Украине не является стоп-фактором для миграции, а мотивы выезда в этой категории, вероятно, лежат в плоскости безопасности или долгосрочных перспектив.

Оценка среды безопасности (по шкале от 1 до 4, где 4 — «совсем небезопасно») демонстрирует устойчивую тенденцию: респонденты, настроенные на миграцию, имеют более высокий уровень тревожности во всех предложенных локациях по сравнению с общими показателями по выборке. Обе группы чувствуют себя наименее защищенными на открытых пространствах (улицы, парки, площади). Однако у группы с намерением уехать этот показатель значительно выше — 2,61 (против 2,44 в общей выборке), что свидетельствует о чувстве уязвимости перед внешними угрозами.

Таким образом, ядро группы потенциальных мигрантов составляют молодые, экономически активные работники частного сектора, предприниматели и действующие военнослужащие, для которых выезд является не бегством от бедности, а поиском безопасности и стабильности. Эту категорию отличает аномально высокий уровень тревожности и субъективного стресса, где ключевым драйвером миграционных настроений выступает мобилизационный фактор – показатель стресса из-за мобилизации в этой группе критически выше среднего, а отказ от службы в рядах Сил обороны является окончательно сформированной и неизменной позицией для 68% ее представителей.

