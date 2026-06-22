В ГПСУ назвали оптимальное время пересечения границы и пункты пропуска, где наименьшие очереди

В летний период на пунктах пропуска Львовской области традиционно фиксируется рост пассажиропотока, который в этом году может увеличиться до 20%. В ГПСУ назвали участки, где наименьшие очереди, а также озвучили оптимальное время для пересечения границы.

Об этом рассказала спикер 7-го пограничного Карпатского отряда Анастасия Липская в эфире телеканала Espreso.TV.

17 июня 2026, 12:52 Разрешение ETIAS для украинцев: новые правила въезда в Европу уже в конце 2026 года «Слово и дело» рассказывает главное о новых правилах въезда в Евросоюз, оформлении разрешения ETIAS и о том, кому оно не понадобится – на инфографике.

Отмечается, что увеличение количества путешественников связано прежде всего с сезоном отпусков и каникул. В то же время значительного влияния новые европейские системы контроля, недавно начавшие работу, на очереди не оказывают – сейчас нагрузка является сезонной.

Речь идет, в частности, о системе Entry/Exit System, которая автоматизирует регистрацию въезда и выезда граждан в страны Шенгенской зоны. В пограничной службе подчеркивают, что ее внедрение не вызывает существенных задержек на границе.

По данным ГПСУ, наиболее загруженными пунктами пропуска во Львовской области остаются «Шегини» и «Краковец». Средний уровень трафика наблюдается в пунктах «Рава-Русская», «Грушев» и «Угринов».

В то же время наименьшая нагрузка зафиксирована в пунктах «Смильница» и «Нижанковичи».

Пограничники рекомендуют учитывать эти данные при планировании поездок и отслеживать актуальную ситуацию на официальных страницах региональных подразделений ГПСУ.

Для более комфортного пересечения границы советуют выбирать для выезда будние дни в утренние или поздние вечерние часы. Для въезда в Украину, наоборот, менее загруженными обычно являются выходные дни.

Напомним, в Одесской области завершили модернизацию пунктов пропуска на границе с Молдовой, в частности «Староказачье – Тудора», «Долинское – Чишмикиой», «Лесное – Сеиц» и «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга».

В то же время на украинско-польской границе, в пункте пропуска «Шегини – Медика», из-за старта ремонтных работ возможны задержки в оформлении и пропуске пассажирских автобусов.

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