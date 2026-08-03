Клирика УПЦ и врачей разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили девять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, среди них – клирик УПЦ, врачи и сотрудник ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«За суммы до 21 тыс. долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медицинские документы, помогали получить незаконные отсрочки от мобилизации и организовывали нелегальную переправку уклонистов через государственную границу», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Винницкой области разоблачен клирик одной из религиозных общин УПЦ, который за 14 тысяч долларов помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, используя личные связи в ТЦК он гарантировал «клиентам» «решить вопрос» относительно незаконного уклонения от призыва.
Также в Полтавской области разоблачили сразу две схемы избежания призыва на основании поддельных медицинских справок. Организатором одной из преступных схем оказался адвокат Совета адвокатов Полтавской области. К махинации он привлек знакомого семейного врача, которая оформляла поддельные медзаключения с «тяжелыми диагнозами».
Кроме этого, задержали врача-невропатолога и заведующего одним из отделений местной больницы, которые продавали военнообязанным фиктивные справки с последующим установлением групп инвалидности.
В Днепре разоблачили адвоката, продававшего фиктивные справки о III группе инвалидности. Также в областном центре задержали безработного, который помогал получить документы о якобы непригодности к службе с последующим «списанием» с воинского учета.
«Для реализации преступного замысла юрист использовал личные связи в военно-врачебной комиссии. В дальнейшем делец вносил фейковые данные в электронные реестры, что позволяло его клиентам автоматически продлить отсрочку от призыва через мобильное приложение «Резерв+», – сообщает СБУ.
При этом в Донецкой области контрразведчики СБУ разоблачили организатора нелегального механизма переправки через границу в Евросоюз. В Житомирской области правоохранители задержали врача-кардиолога из Бердичева, который безосновательно оформлял военнообязанных на стационарное лечение, чтобы создать им формальные основания для неявки в ТЦК после получения повестки.
«На Черкасчине разоблачен сапер аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, который за взятки фиктивно трудоустраивал военнообязанных в органы гражданской защиты», – говорится в заявлении пресс-службы.
Кроме этого, во Львовской области задержали дельца, который за деньги обещал военнообязанным поступление в местный колледж для получения отсрочки от мобилизации.
Во время обысков по местам жительства, работы, а также в авто задержанных изъяли мобильные телефоны, медицинскую документацию, банковские карты, черновые записи с доказательствами их незаконной деятельности.
Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, подлог документов, злоупотребление влиянием и другие преступления.
Напомним, в июне экс-министру культуры сообщили о подозрении из-за схемы выезда мужчин.
Как известно, недавно Государственное бюро расследований во время спецоперации разоблачило в одном из столичных ТЦК механизм незаконного удаления данных из реестра за 2,5 тысячи долларов.
Также в Украине разработали законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от военной службы.
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