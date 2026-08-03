Клирика УПЦ и врачей разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили девять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, среди них – клирик УПЦ, врачи и сотрудник ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

8 июля 2026, 16:59 Незаконное пересечение границы: сколько подозрений вручили организаторам схем за время большой войны «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько уголовных правонарушений за организацию незаконного пересечения границы открыли за время полномасштабного вторжения.

«За суммы до 21 тыс. долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медицинские документы, помогали получить незаконные отсрочки от мобилизации и организовывали нелегальную переправку уклонистов через государственную границу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Винницкой области разоблачен клирик одной из религиозных общин УПЦ, который за 14 тысяч долларов помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, используя личные связи в ТЦК он гарантировал «клиентам» «решить вопрос» относительно незаконного уклонения от призыва.

Также в Полтавской области разоблачили сразу две схемы избежания призыва на основании поддельных медицинских справок. Организатором одной из преступных схем оказался адвокат Совета адвокатов Полтавской области. К махинации он привлек знакомого семейного врача, которая оформляла поддельные медзаключения с «тяжелыми диагнозами».

Кроме этого, задержали врача-невропатолога и заведующего одним из отделений местной больницы, которые продавали военнообязанным фиктивные справки с последующим установлением групп инвалидности.

В Днепре разоблачили адвоката, продававшего фиктивные справки о III группе инвалидности. Также в областном центре задержали безработного, который помогал получить документы о якобы непригодности к службе с последующим «списанием» с воинского учета.

«Для реализации преступного замысла юрист использовал личные связи в военно-врачебной комиссии. В дальнейшем делец вносил фейковые данные в электронные реестры, что позволяло его клиентам автоматически продлить отсрочку от призыва через мобильное приложение «Резерв+», – сообщает СБУ.

При этом в Донецкой области контрразведчики СБУ разоблачили организатора нелегального механизма переправки через границу в Евросоюз. В Житомирской области правоохранители задержали врача-кардиолога из Бердичева, который безосновательно оформлял военнообязанных на стационарное лечение, чтобы создать им формальные основания для неявки в ТЦК после получения повестки.

«На Черкасчине разоблачен сапер аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, который за взятки фиктивно трудоустраивал военнообязанных в органы гражданской защиты», – говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме этого, во Львовской области задержали дельца, который за деньги обещал военнообязанным поступление в местный колледж для получения отсрочки от мобилизации.

Во время обысков по местам жительства, работы, а также в авто задержанных изъяли мобильные телефоны, медицинскую документацию, банковские карты, черновые записи с доказательствами их незаконной деятельности.

Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, подлог документов, злоупотребление влиянием и другие преступления.

Напомним, в июне экс-министру культуры сообщили о подозрении из-за схемы выезда мужчин.

Как известно, недавно Государственное бюро расследований во время спецоперации разоблачило в одном из столичных ТЦК механизм незаконного удаления данных из реестра за 2,5 тысячи долларов.

Также в Украине разработали законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от военной службы.

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