Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-судье ликвидированного ОАСК

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 5,5 годам лишения свободы приговорили бывшую судью ликвидированного Окружного административного суда города Киева Елену Власенкову за получение неправомерной выгоды.

Такое решение 28 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело»

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновной экс-судью Власенкову в получении неправомерной выгоды. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с запретом занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года с конфискацией всего имущества. Апелляционная палата ВАКС приговор оставила без изменений.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника в интересах осужденной (Власенковой – ред.) на определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 28 апреля 2026 года в отношении последней», – говорится в решении.

Напомним, в 2018 году Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили судью ОАСК Елену Власенкову на получении неправомерной выгоды. По версии обвинения, указанная судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов. Ее задержали 10 мая во время получения первого транша в сумме 2 тысячи долларов.

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