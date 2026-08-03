СБС поразили еще десяток энергообъектов на оккупированных территориях Донетчины и Крыма

В ночь на 3 августа подразделения Сил беспилотных систем поразили еще восемь электрических подстанций и две газораспределительные станции на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Telegram-канале.

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«+10 энергоузлов в течение ночи 3 августа отработано Птицами СБС: Мариуполь, Крым, Донецкая обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ и 2 ГРС», – написал Бровди.

Согласно его словам, в рамках операции были поражены:

электроподстанция ПС 750 кВ «Южнодонбасская» в Кременовке Донецкой области;

электроподстанции ПС 110 кВ «Город-3», ПС 110 кВ «Город-2», ПС 110 кВ «НС-2», ПС 110 кВ «Город-12» и ПС 110 кВ «Город-4» в Мариуполе;

электроподстанция ПС 110 кВ «Тополиное» в Тополином Донецкой области;

электроподстанция ПС 110 кВ «Володарская» в Никольском Донецкой области;

газораспределительная станция «Лиманное» в Колосках в Крыму;

газораспределительная станция «Нива» в Ниве (Крым).

Как отмечается, всего в рамках операции с 1 июля по 3 августа Силы беспилотных систем поразили 187 энергетических целей на ВОТ Украины.

Напомним, в ночь на 3 августа Силы обороны поразили ремонтно-восстановительную базу артиллерийской бригады, место подготовки и пусков ударных БпЛА, склады МТС и другие объекты российской оккупационной армии.

Как известно, перед этим за трое суток подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 13 энергоузлов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Накануне Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам, складам морских дронов и подразделению радиоэлектронной разведки ЧФ рф на временно оккупированных территориях.

Также Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали четыре танкера российского «теневого флота» в акваториях Черного и Азовского морей и базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

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