В Одесской области возросло количество пострадавших в результате удара рф

В Одесской области в результате атаки российской оккупационной армии возросло количество пострадавших. Среди травмированных есть тяжелый.

Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, количество пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры возросло до 13 человек. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальных – средней тяжести», – написал Кипер.

Также он уточнил, что всего в больницы госпитализировали четырех травмированных людей.

В свою очередь в ГСЧС Одесской области сообщили о сильных повреждениях здания объекта, который атаковала российская армия. Кроме этого, горели автомобили и автобусы, припаркованные рядом с местом попадания.

«Повреждено здание объекта, а также легковые автомобили и автобусы. Возник пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание», – сообщили в ГСЧС.

По данным госслужбы, на месте работали 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС.

Напомним, днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. Тогда власти сообщили о шестерых раненых.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проводивших разминирование в Запорожском районе.

А в Запорожье во время российской атаки 3 августа дрон попал по одной из местных АЗС, в результате чего пострадали три человека.

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