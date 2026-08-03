Кризис в Сеуте: в городе остаются до 5 тысяч мигрантов из Марокко

Мэр испанского города Сеута Хуан Хесус Вивас рассказал, что в городе до сих пор остаются от трех до пяти тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли из Марокко.

Заявление мэра приводит портал El Faro de Ceuta.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По словам Виваса, самый сложный этап кризиса уже позади, однако последствия массового прорыва границы остаются ощутимыми. Он заявил, что во время событий территориальная целостность Испании была «нарушена» из-за «лавины из 80 тысяч человек», что почти равно численности населения самой Сеуты.

Кризис, по его словам, также нанес серьезный психологический удар местным жителям, пережившим дни неопределенности и страха.

Вивас добавил, что еще до массового пересечения границы власти фиксировали тревожные сигналы. В частности, за несколько дней до основных событий в Сеуту вплавь добрались от 1,8 до 2 тысяч мигрантов, что стало основанием для введения чрезвычайных мер и усиления контроля.

Напомним, на прошлой неделе тысячи мигрантов с территории Марокко прорвали границу и перебрались в автономный испанский город Сеута. Правительство Испании в качестве ответа оперативно направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных для стабилизации ситуации.

На фоне этих событий лидеры 22 государств ЕС призвали руководство Евросоюза к незамедлительным действиям в ответ на миграционный кризис в Сеуте. А Италия даже прекратила морское и воздушное сообщение с Испанией.

Большинство нелегалов уже добровольно вернулись на марокканскую территорию, что позволило правительству Испании заявить о постепенной стабилизации ситуации. Также сообщалось, что после массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела погибших.

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