Кризис в Сеуте: в городе остаются до 5 тысяч мигрантов из Марокко

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Мэр Сеуты рассказал, что в городе до сих пор остаются от трех до пяти тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли из Марокко.
Фото: AP

Мэр испанского города Сеута Хуан Хесус Вивас рассказал, что в городе до сих пор остаются от трех до пяти тысяч нелегальных мигрантов, которые прибыли из Марокко.

Заявление мэра приводит портал El Faro de Ceuta.

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По словам Виваса, самый сложный этап кризиса уже позади, однако последствия массового прорыва границы остаются ощутимыми. Он заявил, что во время событий территориальная целостность Испании была «нарушена» из-за «лавины из 80 тысяч человек», что почти равно численности населения самой Сеуты.

Кризис, по его словам, также нанес серьезный психологический удар местным жителям, пережившим дни неопределенности и страха.

Вивас добавил, что еще до массового пересечения границы власти фиксировали тревожные сигналы. В частности, за несколько дней до основных событий в Сеуту вплавь добрались от 1,8 до 2 тысяч мигрантов, что стало основанием для введения чрезвычайных мер и усиления контроля.

Напомним, на прошлой неделе тысячи мигрантов с территории Марокко прорвали границу и перебрались в автономный испанский город Сеута. Правительство Испании в качестве ответа оперативно направило в анклав дополнительные подразделения полиции и военных для стабилизации ситуации.

На фоне этих событий лидеры 22 государств ЕС призвали руководство Евросоюза к незамедлительным действиям в ответ на миграционный кризис в Сеуте. А Италия даже прекратила морское и воздушное сообщение с Испанией.

Большинство нелегалов уже добровольно вернулись на марокканскую территорию, что позволило правительству Испании заявить о постепенной стабилизации ситуации. Также сообщалось, что после массового наплыва мигрантов в испанской Сеуте продолжают находить тела погибших.

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