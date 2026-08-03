В Запорожской области оккупанты обстреляли саперов ГСЧС во время разминирования территории

Российские оккупационные войска в понедельник, 3 августа, атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проводили разминирование в Запорожском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате вражеской атаки травмы получили двое спасателей. Медики оперативно оказали им всю необходимую помощь.

«Несмотря на постоянную угрозу, чрезвычайники продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради безопасности людей», – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, 3 августа россияне также ударили дроном по АЗС в Запорожье, ранены гражданские.

А в Одесской области рф атаковала предприятие транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие.

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