В Запорожской области оккупанты обстреляли саперов ГСЧС во время разминирования территории

Российские оккупационные войска в понедельник, 3 августа, атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проводили разминирование в Запорожском районе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В результате вражеской атаки травмы получили двое спасателей. Медики оперативно оказали им всю необходимую помощь.
«Несмотря на постоянную угрозу, чрезвычайники продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради безопасности людей», – подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, 3 августа россияне также ударили дроном по АЗС в Запорожье, ранены гражданские.
А в Одесской области рф атаковала предприятие транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие.
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