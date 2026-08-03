Украинцы снова могут подать заявку на «Пакет школьника»: как оформить помощь

Правительство открыло прием заявок на получение «Пакета школьника». Семьи, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, могут получить единовременную помощь в размере 5 тысяч грн на подготовку к учебному году.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

1 сентября 2025, 12:17 В Украине резко сократилось количество первоклассников: как стартует новый учебный год в школах 1 сентября в украинские школы пошли 252 тыс. первоклассников – на 62 тыс. меньше, чем в прошлом. Всего будет учиться около 3,5 млн учащихся.

Выплата назначается родителю или законному представителю первоклассника, который будет учиться в украинском учреждении общего среднего образования. Если семья временно находится за границей или на оккупированной территории, оформить помощь можно будет по возвращении на подконтрольную Украине территорию.

Подать заявление можно двумя способами: через приложение «Дія» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

Для онлайн-оформления нужно зайти в раздел «Помощь от государства», выбрать услугу «Пакет школьника», указать ребенка, выбрать или открыть «Дія.Карту» и подтвердить заявку с помощью «Дія.Подписи».

Средства можно будет потратить на товары, необходимые для подготовки ребенка к школе, в частности одежда, обувь, канцелярские принадлежности и другие покупки, которые подпадают под определенные государством категории.

«Министерство социальной политики, семьи и единства Украины не устанавливает отдельных дополнительных требований для бизнеса, чтобы покупатели могли тратить у него средства за целевыми «детскими» пособиями. Главное условие – платежный терминал продавца должен иметь один из разрешенных МСС-кодов», – добавили в ведомстве.

Напомним, в мае стало известно, что семьи с детьми смогут получать государственные выплаты на специальный единый счет – «Дия.Карту». Правительство также расширило перечень разрешенных расходов и отменило ограничения по сроку использования этих средств.

Также сообщалось, что в феврале Кабмин принял решение, которое облегчает оформление и выплату базовых «детских» пособий по беременности и родам, по уходу за малышом до года, а также программы «еЯсли».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.