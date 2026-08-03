«У рф не должно остаться альтернативы»: Зеленский сделал заявление о завершении войны

Дипломатические усилия и дальнобойные санкции Украины против российской федерации должны не оставить альтернативы для Москвы кроме мира.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве, передает «РБК-Украина».

В то же время он подчеркнул, что Украина приложит максимальные усилия для того, чтобы война россии против Украины завершилась еще до наступления зимы 2026 года. Поэтому страна рассчитывает на действенную помощь международных партнеров и союзников.

2 июля 2026, 14:03 Как большая война повлияла на объемы прямых инвестиций в Украину Прямые инвестиции в Украину значительно сократились за годы вторжения рф из-за роста рисков для инвесторов. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения россии, объединяем партнеров и давим на агрессора», – заявил Зеленский.

Наряду с этим президент отметил, что в настоящее время невозможно на 100 % спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия и дальнобойные санкции Украины против россии. Однако они должны достичь именно такого уровня давления, «чтобы у россии не осталось другой альтернативы кроме мира».

«В этом году задача послов – дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от российского руководства, которое «сошло с ума» из-за войны, и отказывается заканчивать войну.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов предполагал, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны.

Кроме этого, аналитики «Слово и дело» исследовали, как большая война повлияла на объемы прямых инвестиций в Украину.

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