На Киевщине за сутки произошло более 30 пожаров в экосистемах: ГСЧС предупредила об опасности

Общество
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На Киевщине из-за жары и засухи за сутки произошло 31 возгорание в экосистемах. ГСЧС предупредила о высоком уровне пожарной опасности и призвала не сжигать сухостой.
Фото ДСНС

Из-за жары и засухи на Киевщине резко выросло количество пожаров в экосистемах. За минувшие сутки спасатели ликвидировали 31 возгорание сухой травы, кустарников и мусора.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Из-за жаркой и сухой погоды на Киевщине существенно возросла пожарная опасность. Только за минувшие сутки спасатели 31 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. Горели сухая трава, кустарники, мусор и травяной настил», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что основными причинами таких пожаров остаются человеческая небрежность – сжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки и непотушенные костры.

Спасатели призвали жителей области не сжигать сухостой и мусор, а также быть осторожными с огнем в жаркую погоду, ведь даже небольшая искра может привести к масштабному пожару.

Напомним, в последние недели масштабные лесные пожары охватили Европу. Правительство Испании ранее ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня, а во Франции лесной пожар уже охватил около 3,7 тысячи гектаров.

По подсчетам СМИ, лесные пожары и волны жары, которые охватили страны Европы, уже нанесли ущерб более чем на €3 млрд в 2026 году.

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ГСЧС Пожар Спасатели Лесные пожары
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