В российском Белгороде после атаки дронов горит университет, где производили БПЛА

В российском Белгороде в ночь на 3 августа после атаки беспилотников загорелось здание Белгородского государственного технологического университета, где разрабатывали и тестировали системы для БПЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечают издания, именно в этом вузе занимались разработкой и испытанием систем для беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из опубликованных университетом материалов, в БГТУ создавали автоматизированную систему управления БПЛА на базе российского микропроцессора «Миландр». В учебном заведении утверждали, что разработка предназначена для гражданских нужд, в частности мониторинга линий электропередачи, теплотрасс и аэрофотосъёмки.

Кроме того, летом 2026 года университет объявил набор школьников на летние курсы по проектированию беспилотных систем, где детей обучали основам цифрового инжиниринга беспилотных воздушных судов.

Официальной информации о последствиях атаки на университет российские власти пока не обнародовали. В течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал об угрозе ударов беспилотников.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 2 августа нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии. Среди поражённых целей — Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром «Энгельс», нефтебаза в Калужской области и место подготовки ударных беспилотников.

Также ранее ВСУ нанесли удар по трём логистическим центрам рф в разных регионах страны, которые находятся на расстоянии от 500 до почти 1300 километров от государственной границы Украины.

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