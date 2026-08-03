После атак рф на порты Кабмин готовит экстренную поддержку аграриев: что предлагают

Кабинет министров разрабатывает пакет мер для поддержки украинских аграриев на фоне усиления российских атак на портовую инфраструктуру и суда с аграрной продукцией. В частности, правительство планирует ввести новые механизмы финансирования производителей совместно с банковским сектором.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий после срочного совещания с представителями аграрного бизнеса и профильных ассоциаций.

4 мая 2026, 12:38 Как изменился экспорт зерновых после начала большой войны Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина остается важным для мира экспортером зерновых. Как изменился экспорт зерновых культур после начала большой войны – на инфографике.

Отмечается, что Кабмин готовит комплекс мер для поддержки аграрного сектора из-за роста угроз для украинского экспорта, вызванных российскими атаками на портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море.

По словам Корецкого, одной из главных задач правительства является диверсификация и восстановление логистических маршрутов для поставок украинской аграрной продукции на внешние рынки.

Кроме того, Кабмин совместно с банковским сектором работает над новыми механизмами финансирования агропроизводителей.

Также правительство планирует активизировать дипломатическую работу со странами-партнерами, прежде всего с теми, которые остаются ключевыми покупателями украинской сельскохозяйственной продукции.

Корецкий сообщил, что по итогам совещания стороны определили первоочередные шаги, ответственных за их реализацию и договорились регулярно проводить подобные встречи, пока ситуация будет оставаться критической.

Премьер подчеркнул, что последние российские атаки на суда в Черном море создают серьезные риски не только для аграрной отрасли, но и для украинского экспорта и экономики в целом.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне обострения ситуации с безопасностью из-за массированных ударов рф украинские порты временно прекратили прием новых судов.

В частности, мировой логистический гигант Maersk заявил о временной остановке своей деятельности в порту Черноморска из-за высокого риска вражеских атак.

Также сообщалось, что Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак.

По данным МИД Украины, только с начала июля под вражескими ударами оказалось уже 31 судно.

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