Из-за засухи Румыния пытается изменить течение Дуная с помощью взрывов

Румынская армия начала масштабную операцию на Дунае, чтобы изменить направление течения реки и обеспечить водой АЭС «Чернаводэ». Причиной стало рекордное обмеление Дуная, вызванное длительной засухой.

Об этом сообщил румынский телеканал Digi24.

2 августа 2026, 03:54 Из-за засухи Венгрия впервые останавливает единственную атомную электростанцию Из-за критического падения уровня воды в Дунае Венгрия впервые полностью останавливает единственную атомную электростанцию «Пакш». АЭС обеспечивает более 40% электроэнергии страны, а правительство уже готовится к энергетическому кризису.

В Румынии 2 августа стартовала специальная операция по подрыву скалы Пыржоая на Дунае. Ее цель – изменить направление течения реки и обеспечить необходимый объем воды для охлаждения одного из реакторов атомной электростанции «Чернаводэ».

Причиной таких действий стало рекордное падение уровня воды в Дунае из-за длительной засухи. Сейчас значительная часть потока проходит через рукав Бала, тогда как АЭС получает воду из Старого Дуная.

К операции привлекли более 100 военнослужащих и 16 единиц техники. Водолазы-саперы заложили взрывчатку на глубине около шести метров. Первый контролируемый взрыв провели с использованием двух килограммов взрывчатки, второй уже с 30 килограммами.

Впрочем, ожидаемого результата достичь не удалось. По словам заместителя командующего Военно-морскими силами Румынии Марчела Некулае, скала оказалась значительно прочнее, чем прогнозировали специалисты.

Операцию планируют продолжить 3 августа, постепенно увеличивая мощность зарядов. Кроме того, на участке должны установить четыре баржи с примерно 500 тоннами камней, чтобы направить больший объем воды к Старому Дунаю.

Специалисты отмечают, что операция является технически очень сложной и не гарантирует стопроцентного результата.

Напомним, сначала сообщалось, что аномальная жара и обмеление Дуная могут вызвать сбои в работе АЭС Венгрии и Румынии: из-за дефицита воды для охлаждения реакторов энергоблоки начали снижать мощность с риском полной остановки.

Впоследствии Венгрия впервые в истории была вынуждена полностью остановить единственную в стране АЭС «Пакш», покрывающую более 40% ее потребностей в электроэнергии.

На фоне этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна входит в «самые критические пять дней» из-за вызванного этим энергетического кризиса.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил солидарность с Будапештом и объявил о готовности предоставить помощь Венгрии из-за приостановки работы АЭС «Пакш».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.