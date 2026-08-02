Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и аэродрома «Энгельс»

Силы обороны Украины в ночь на 2 августа нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории россии. Среди пораженных целей – Саратовский нефтеперерабатывающий завод, аэродром «Энгельс», нефтебаза в Калужской области и место подготовки ударных беспилотников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, подразделения Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратове. На территории предприятия зафиксировали попадания и пожар. В Генштабе отметили, что завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья, способным перерабатывать около 7 млн тонн нефти в год, и обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса и армии рф.

Также подтвержден удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области. После попадания на территории военного объекта возник пожар. Именно на этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые россия регулярно использует для ракетных ударов по Украине.

Кроме того, украинские военные поразили нефтебазу «Людиновская» в Калужской области. По информации Генштаба, этот объект используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения российских войск.

Еще одной целью стало место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников вблизи населенного пункта Навля Брянской области.

В Генштабе также сообщили, что 1 августа украинские силы поразили пункты управления вражескими БПЛА в районах Ольхожемчугова Курской области, Берестка на Донетчине, Сечневого в Днепропетровской области и Яблокового в Запорожской области.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, также украинские беспилотники FP-1 нанесли удары по логистическому центру Wildberries в Самарской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.