В Одесской области рф атаковала предприятие транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие

Днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. На данный момент известно о шестерых раненых.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.

«Враг атаковал транспортную инфраструктуру Одесчины. В результате обстрела произошло возгорание на территории одного из объектов», – написал Кипер.

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По предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Троих раненых забрали медики. Они госпитализированы в местную больницу.

«Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий», – добавил начальник Одесской областной военной администрации.

Напомним, 1 августа российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Одессе. Тогда один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

А сегодня утром армия российской федерации массированно атаковала Чернигов ударными дронами и ракетами «Бандероль». В результате удара было повреждено одно из предприятий города, есть раненый.

Как известно, в ночь на 3 августа российские войска выпустили по Украине 181 ударный беспилотник разных видов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Тем временем Генштаб подтвердил поражение военных объектов и вражеской базы в рф и Крыму. В частности, Силы обороны нанесли удары по ремонтно-восстановительной базе артиллерийской бригады, месту подготовки и пусков ударных БПЛА и складам МТО оккупантов.

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