Заместителю председателя Хмельницкой ОВА грозит 10 лет тюрьмы из-за «откатов» с ремонта дорог

Правоохранители разоблачили заместителя председателя Хмельницкой ОВА, который получал «откаты» за подписание контрактов по ремонту дорог.

Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила СБУ в Телеграм-канале.

«Ликвидирована масштабная схема хищения бюджетных средств на восстановлении автомобильных дорог. По результатам комплексных мероприятий разоблачен заместитель председателя Хмельницкой областной военной администрации, который получал взятки за заключение договоров по ремонту межобластных автомагистралей», – говорится в сообщении СБУ.

По данным правоохранителей, с каждого заключенного соглашения чиновник требовал 5% от общей стоимости. За эту сумму фигурант гарантировал подписание контракта с дорожно-строительной компанией и выделение бюджетных средств на выполнение работ. Также к коррупционной схеме он привлек руководителя профильного госучреждения.

21 июля 2026, 14:33 Хищение более 150 млн грн Нацгвардии: следователи сообщили о подозрении восьми лицам НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам по делу о завладении средствами Национальной гвардии Украины на сумму более 150 млн грн. Среди фигурантов – должностные лица НГУ, предприниматели и оценщики.

«Сотрудники СБУ задокументировали, как чиновник договаривался с подрядчиком о 1,1 млн гривен взятки и поэтапной передаче части этой суммы в течение июня этого года», – сообщили в СБУ.

Участникам «схемы», в соответствии с совершенными преступлениями, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Продолжается расследование для установления возможной причастности к преступлению одного из руководителей правоохранительного органа региона, а также других представителей органов местного самоуправления и привлечения всех виновных к ответственности», – добавили в СБУ.

Напомним, ВАКС взял под стражу бывшего государственного секретаря МИД Александра Банькова до 30 сентября по делу о возможном хищении международной помощи для Украины. Суд назначил альтернативу в виде залога 10 млн гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан начальник одного из отделов ТЦК и СП, требовавший талоны на 500 литров дизтоплива за снятие военнообязанного с розыска и содействие его бронированию.

Кроме того, Закарпатская прокуратура установила личность и вручила подозрение бывшему чиновнику, причастному к незаконному использованию 226 гектаров государственного леса для резиденции, известной как «дача Медведчука».

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