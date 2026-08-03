Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

Причины подобного решения в президентском указе не раскрываются. Стоит отметить, что Стефанишина занимала этот пост с августа 2025 года.

Напомним, в конце июля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное производство по факту вероятного незаконного обогащения уже бывшего посла в США Ольги Стефанишиной.

Также сообщалось, что ранее президент Зеленский предлагал должность посла в США экс-премьер-министру Юлии Свириденко, но она ответила отказом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.