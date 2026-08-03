Удары дронов обрушили объемы переработки нефти в рф до самого низкого за 24 года уровня – Bloomberg

Украина в июле значительно усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, что привело падению объемов переработки нефти на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ открытых данных.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

По подсчетам агентства, в течение месяца украинские беспилотники по меньшей мере 30 раз атаковали крупные нефтеперерабатывающие заводы, танкеры, морскую инфраструктуру и магистральные трубопроводы.

Из-за повреждений предприятий российские компании были вынуждены увеличить экспорт сырой нефти, поскольку переработка упала до минимального уровня за последние 24 года. По оценке аналитиков, в июле российские НПЗ перерабатывали в среднем 3,6 млн баррелей нефти в сутки – примерно на треть меньше сезонной нормы.

Журналисты отмечают, что дальнейшее состояние российской нефтяной отрасли будет в значительной степени зависеть от интенсивности украинских атак и возможностей россии защищать свои стратегические объекты.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал закупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок начал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», топливный кризис в рф добавил оптимизма 57% украинцев.

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