В Чернигове возросло количество раненых в результате удара рф

Количество пострадавших в результате серии российских ударов по Чернигову, нанесенных между 10:00 и 11:00 3 августа, увеличилось до шести человек.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

По обновленным данным, трое раненых были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана без госпитализации.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, в свою очередь, рассказал, что после обеда оккупанты атаковали дроном частный сектор.

«В результате падения возник пожар в доме. Травмирована одна женщина, по предварительной информации она получила осколочные ранения», – написал он.

Напомним, утром армия российской федерации 3 августа массированно атаковала Чернигов ударными дронами и ракетами «Бандероль». Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Также сообщалось, что российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

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