Украина продолжит операции влияния на россию после истечения 40-дневного срока – Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал продолжение операций, направленных на принуждение российской федерации к миру.

Заявление Буданова приводит Интерфакс-Украина.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Глава Офиса президента призвал «не цепляться» к конкретным временным рамкам таких операций.

«Продолжать будем. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40,50,100, 15 дней. Главное – результат. Не столько важно, как зайти в этот процесс. Гораздо важнее – с чем выйти. Чтобы выйти из него с нужным результатом, мы должны быть сильными», – считает Буданов.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский утвердил проведение 40-дневной «операции влияния» Службы безопасности Украины на российскую федерацию. Срок этой операции истекает в начале августа.

Силы обороны за это время, среди прочего, уже нанесли удары по военным объектам, нефтепереработке, логистическим складам и суднам теневого флота рф.

Зеленский говорил, что такие операции нельзя связывать с одним человеком или ведомством и что удары по объектам на территории россии являются результатом совместной работы военных, спецслужб, разведки, партнеров и украинских производителей оружия.

Также сообщалось, что президент подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ.

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