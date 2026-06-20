Новые контракты для офицеров: в Минобороны рассказали о праве на отсрочку

В Министерстве обороны Украины объяснили, что офицеры имеют такие же права на подписание новых контрактов и получение отсрочки, как и другие военнослужащие.

Об этом говорится в материале «Украинской правды» «Нет никакой реформы, есть эфемерная отсрочка на полгода».

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В публикации отмечалось, что после брифинга заместителя министра обороны Ивана Баника в медиапространстве распространилось мнение о якобы «особом статусе» офицеров.

«После брифинга Баника довольно широко разошлись его слова об «особенности офицеров» – мол, это слишком ценные кадры, чтобы мы могли отпустить их из армии», – говорится в материале.

Впрочем, в Минобороны уточнили, что это утверждение является некорректным. Там подчеркнули, что офицеры могут на равных условиях с другими военными подписывать новые контракты и рассчитывать на отсрочку после их завершения.

В частности, Иван Баник, являющийся действующим военнослужащим, уже подписал контракт на 24 месяца и ожидает предусмотренной после его завершения отсрочки.

Напомним, в рамках новой контрактной системы для различных типов военных контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки от мобилизации. В частности, военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут принимать участие в боевых действиях, после завершения службы смогут получить до 1,5 года отсрочки.

Также сообщалось, что правительство приняло и обнародовало постановление №768, которым внедрило экспериментальный проект дополнительных мотивационных выплат для некоторых категорий военных и полицейских. Отныне они могут получить от 10 до 170 тысяч доплат.

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