Литва усилит контроль и приобретет технологию поиска тоннелей нелегальных мигрантов

Литва приобретет технологию, которая поможет пограничникам выявлять тоннели, которые могут использоваться для нелегального проникновения мигрантов в страну.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

3 июня 2026, 18:29 В поисках лучшей жизни: откуда (и куда) едет больше всего мигрантов в мире «Слово и дело» показывает на инфографике, из каких стран происходит больше всего мигрантов в мире и какие страны они выбирают.

По словам чиновника, недавно литовские пограничники испытали технологию, которую страна получила от Польши. Она позволяет фиксировать попытки прокладки подземных ходов.

«На прошлой неделе мы испытали заимствованную у поляков технологию, позволяющую фиксировать попытки прокапывания тоннелей. Она работает и обнаружила тот единственный тоннель, о котором было объявлено. Поэтому мы приобретем эту технологию, и пограничники точно смогут ею пользоваться», – отметил Кателинас.

Министр рассказал, что в последнее время правоохранители зафиксировали десятки попыток прокладки тоннелей через границу. Все обнаруженные подземные ходы были ликвидированы.

Кателинас объяснил, что после усиления охраны границы нелегальные мигранты начали менять способы проникновения в страну.

«Сначала, когда ограждения еще не было, пытались пройти прямо, потом появилось ограждение – пытались перелезть через него, а теперь уже пытаются проникнуть снизу. На каждое ограничение пытаются найти обход», – сказал он.

На этой неделе Государственная служба охраны границ Литвы (VSAT) сообщила об обнаружении недокопанного тоннеля в Лаздийском районе неподалеку от села Пертако. Его нашли благодаря анализу колебаний поверхности земли, после чего тоннель засыпали. В конце июля литовские правоохранители также остановили группу нелегальных мигрантов на юге страны после обнаружения еще одного недостроенного подземного хода.

Тем временем Португалия усилила контроль над своей южной морской границей после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Для этого Морская полиция и ВМС увеличили количество ежедневных патрулей вдоль побережья Алгарве.

А испанские власти начали установку 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко.

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