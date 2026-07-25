Родителям детей с инвалидностью изменили порядок продления отсрочки: что нужно знать

Национальная безопасность
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В Украине изменили алгоритм автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью до 18 лет. В Минобороны объяснили, какие данные нужно проверить и что делать, если отсрочка не продлилась.
Фото: Головне в Україні

В Украине обновили алгоритм проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации родителям, воспитывающим детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь система учитывает данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Отныне при автоматическом продлении отсрочки система ищет информацию о ребенке по реквизитам последнего выданного свидетельства о рождении. Если ребенок имеет РНОКПП, данные также могут дополнительно сверять через Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

В Минобороны объяснили, что новый алгоритм должен сделать проверку информации в государственных реестрах более точной.

Если автоматическое продление не сработало, родителям советуют проверить данные ребенка в «Дії» и Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

В «Дії» в разделе «Документы» нужно найти актовую запись о рождении ребенка и проверить ее полную информацию. Важно найти свидетельство о рождении с самой поздней датой выдачи – именно его реквизиты должны содержаться в ЕИССС.

Если актовая запись в «Дії» отсутствует или содержит ошибки, необходимо обратиться в ДРАЦС (ЗАГС). Расхождения могут касаться ФИО, РНОКПП, даты рождения или других персональных данных.

Проверить информацию, внесенную в ЕИССС, можно в органах социальной защиты или Пенсионном фонде. При необходимости там можно обновить персональные данные ребенка и информацию о медицинском заключении об инвалидности.

После исправления расхождений запрос на отсрочку можно подать повторно через «Резерв+»: в разделе «Сервисы» выбрать оформление отсрочки и указать основание – наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Напомним, ранее Министерство обороны вдрило процесс автоматического продления подавляющего большинства отсрочек. Более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание остается действующим и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать документы не требуется.

Также в приложении «Резерв+» снова заработали функции, связанные с автоматической верификацией данных об инвалидности через государственные информационные базы.

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