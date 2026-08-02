БПЛА атаковали еще один склад Wildberries в россии

Украинские беспилотники FP-1 нанесли удары по логистическому центру Wildberries в Самарской области.

Об этом сообщили на странице Fire Point.

По информации компании, под удар попал логистический хаб Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области. Этот центр используется для хранения, сортировки и распределения товаров и является одним из важных узлов логистической сети.

В Fire Point подчеркнули, что системное поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры рф нарушает цепи поставок, усиливает экономическое давление на страну-агрессора и заставляет ее направлять дополнительные ресурсы на восстановление и защиту критически важных объектов.

Отметим, что в ночь на 2 августа украинские дроны также атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, имеющее мощность около 7 млн тонн нефти в год. На предприятии производят бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения топливных потребностей региона.

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