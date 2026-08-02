Литва потребует от россии компенсацию за повреждение посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства из-за удара по Киеву, в результате которого было повреждено здание литовской дипломатической миссии. После оценки ущерба Вильнюс потребует от россии полного возмещения.

Об этом «Европейской правде» сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

1 августа 2026, 11:54 Литва вызовет представителя россии из-за повреждения посольства в Киеве Посольство Литвы в Киеве получило повреждения в результате российского ракетного удара 1 августа. В Вильнюсе заявили о вызове представителя рф.

Литовская сторона вручила представителю рф ноту протеста, в которой решительно осудила российские удары по столице Украины.

В результате атаки было повреждено здание посольства Литвы и создана угроза безопасности сотрудников дипломатической миссии.

В литовском МИД подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

После проведения детальной оценки причиненного ущерба Литва потребует от россии его полного возмещения.

Вильнюс также оставил за собой право принять другие ответные меры в отношении рф.

Кроме того, литовская сторона призвала россию немедленно прекратить эскалацию войны и агрессию против Украины.

В МИД Литвы также требуют вывести российские оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместить ущерб, причиненный войной.

Напомним, во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.