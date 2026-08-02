Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе с правительством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. В то же время действующий Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Об этом Пашинян сообщил в соцсетях.

Отставка правительства произошла в соответствии с Конституцией Армении, ведь 2 августа начала работу первая сессия парламента девятого созыва, а в день начала работы новоизбранного Национального собрания правительство обязано сложить свои полномочия.

«Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства», – заявил Пашинян в видеообращении.

Следующим шагом президент Армении должен назначить нового премьер-министра из числа кандидатов политической силы, получившей большинство в парламенте.

Напомним, что на парламентских выборах победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,7% голосов избирателей.

Партия «Сильная Армения», связанная с российским олигархом Самвелом Карапетяном, пыталась признать недействительными результаты парламентских выборов. Однако Конституционный суд Армении оставил результаты в силе.

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