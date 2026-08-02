445 тысяч целей и 38 тысяч вылетов: в Минобороны подвели итоги работы Воздушных сил

Национальная безопасность
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С начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей.
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С начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей. Авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч боевых вылетов и ликвидировала свыше 12 тысяч средств воздушного нападения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

Россия атаковала Украину 133 дронами, ПВО обезвредила большинство целейВ ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

Хмара поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

«С первых дней полномасштабной войны россия хотела свободно использовать украинское небо для ударов по нашим людям. Не получилось, ведь наша авиация и ПВО не позволили этого врагу. Воздушные силы закрыли собой небо», – отметил он.

По словам Хмары, с начала полномасштабного вторжения силы ПВО уничтожили более 445 тысяч воздушных целей.

Среди них – крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, баллистические «Кинжалы» и «Искандер-М», а также десятки тысяч «Шахедов», разведывательных беспилотников, «Ланцетов» и других российских дронов.

За четыре года полномасштабной войны авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч самолетовылетов.

Также украинские военные уничтожили свыше 12 тысяч средств воздушного нападения – самолетов, вертолетов, ракет и дронов.

Хмара подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря работе пилотов, инженеров, техников, военнослужащих радиотехнических войск, экипажей и боевых расчетов.

«И это сила людей, которые держат украинское небо. Пилоты. Инженеры. Техники. Радиотехнические войска. Все наши экипажи и расчеты. Вы ежедневно отражаете атаки и осваиваете самую современную технику – от Raven до Patriot, от МиГ-29 до F-16», – заявил он.

Временно исполняющий обязанности министра обороны также подчеркнул, что защита украинского неба имеет высокую цену.

«Защита неба, к сожалению, достигается ценой потерь. Вспоминаем каждого и каждую, кто отдал жизнь за украинское небо», – отметил Хмара.

Он заверил, что государство продолжает работать над усилением украинской ПВО и авиации.

«Работаем, чтобы у вас было больше современного оружия. Больше технологий. Больше возможностей сбивать цели, сохранять жизни и поражать врага», – заявил Хмара.

В завершение он поблагодарил военнослужащих Воздушных сил за службу и пожелал, чтобы количество посадок всегда равнялось количеству взлетов.

В частности, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

А в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

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Минобороны Воздушные силы ПВО Атака рф на Украину
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