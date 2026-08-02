445 тысяч целей и 38 тысяч вылетов: в Минобороны подвели итоги работы Воздушных сил

С начала полномасштабного вторжения украинские силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тысяч российских воздушных целей. Авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч боевых вылетов и ликвидировала свыше 12 тысяч средств воздушного нападения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару.

2 августа 2026, 09:09 Россия атаковала Украину 133 дронами, ПВО обезвредила большинство целей В ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

Хмара поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

«С первых дней полномасштабной войны россия хотела свободно использовать украинское небо для ударов по нашим людям. Не получилось, ведь наша авиация и ПВО не позволили этого врагу. Воздушные силы закрыли собой небо», – отметил он.

По словам Хмары, с начала полномасштабного вторжения силы ПВО уничтожили более 445 тысяч воздушных целей.

Среди них – крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, баллистические «Кинжалы» и «Искандер-М», а также десятки тысяч «Шахедов», разведывательных беспилотников, «Ланцетов» и других российских дронов.

За четыре года полномасштабной войны авиация Воздушных сил совершила более 38 тысяч самолетовылетов.

Также украинские военные уничтожили свыше 12 тысяч средств воздушного нападения – самолетов, вертолетов, ракет и дронов.

Хмара подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря работе пилотов, инженеров, техников, военнослужащих радиотехнических войск, экипажей и боевых расчетов.

«И это сила людей, которые держат украинское небо. Пилоты. Инженеры. Техники. Радиотехнические войска. Все наши экипажи и расчеты. Вы ежедневно отражаете атаки и осваиваете самую современную технику – от Raven до Patriot, от МиГ-29 до F-16», – заявил он.

Временно исполняющий обязанности министра обороны также подчеркнул, что защита украинского неба имеет высокую цену.

«Защита неба, к сожалению, достигается ценой потерь. Вспоминаем каждого и каждую, кто отдал жизнь за украинское небо», – отметил Хмара.

Он заверил, что государство продолжает работать над усилением украинской ПВО и авиации.

«Работаем, чтобы у вас было больше современного оружия. Больше технологий. Больше возможностей сбивать цели, сохранять жизни и поражать врага», – заявил Хмара.

В завершение он поблагодарил военнослужащих Воздушных сил за службу и пожелал, чтобы количество посадок всегда равнялось количеству взлетов.

В частности, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО обезвредили 109 воздушных целей.

А в ночь на 1 августа россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами. Силы ПВО уничтожили 156 воздушных целей, однако зафиксированы десятки попаданий в разных регионах.

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