В Норвегии школьникам ограничат доступ к ИИ

Правительство Норвегии вводит ограничения на использование генеративного искусственного интеллекта в школах. Новые правила вступят в силу с началом учебного года в конце августа.

Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, передает Reuters.

14 июня 2026, 04:59 Министр цифровизации Германии выступал с речью, которую почти полностью создал ИИ – СМИ Журналисты DIE ZEIT обнаружили признаки использования искусственного интеллекта в речах министра цифровизации Германии Карстена Вильдбергера. Часть выступлений в Бундестаге могла быть создана с помощью ИИ.

По его словам, Норвегия фактически запретит использование инструментов ИИ ученикам начальной школы. Для детей старшего возраста применение таких технологий в образовании также ограничат.

Стере объяснил, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что дети будут пропускать важные этапы обучения и не будут самостоятельно развивать ключевые навыки.

«Самое важное в школе – это чтобы наши дети научились читать, писать и решать математические задачи», – заявил премьер.

В правительстве отметили, что ученики с первого по седьмой класс в возрасте от 6 до 13 лет не должны использовать искусственный интеллект.

Ученики средней школы в возрасте от 14 до 16 лет смогут осторожно применять инструменты ИИ под наблюдением учителей.

В старших классах среднего образования ученики в возрасте от 17 до 19 лет должны научиться правильно использовать искусственный интеллект, чтобы быть готовыми к дальнейшему образованию и работе.

Решение приняли на фоне значительного снижения результатов образовательных тестов. В 2024 году правительство уже запретило смартфоны в школах и вернуло учителям больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.

Норвегия начала внедрять компьютеры в классах еще в 1990-х годах, а планшеты – после появления iPad с 2010 года. Это снизило зависимость от книг и письма.

Теперь правительство также планирует предложить законодательство для финансирования использования большего количества книг в классах, что должно изменить тенденцию активного использования планшетов.

В апреле норвежское правительство также объявило о планах запретить детям пользоваться социальными сетями до 16 лет. Это соответствует тенденции, которую начала Австралия и некоторые другие страны, по уменьшению использования электронных устройств молодежью.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV призвал священников отказаться от написания проповедей с помощью ИИ. Он подчеркнул, что духовенство должно уделять время живому общению с верующими и строить искренние братские отношения.

Тем временем на международном форуме по безопасности в Сингапуре аналитики назвали стремительное развитие искусственного интеллекта угрозой, которая для всего мира может стать опаснее ядерного оружия.

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