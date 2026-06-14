Министр цифровизации Германии выступал с речью, которую почти полностью создал ИИ – СМИ

Министр цифровизации Германии Карстен Вильдбергер неоднократно выступал с речами, которые писались с помощью ИИ, а одна из них была почти полностью создана чат-ботами наподобие чата GPT.

Об этом говорится в расследовании DIE ZEIT.

26 февраля 2026, 10:38 Папа Римский предостерег священников от проповедей, созданных искусственным интеллектом Папа Римский Лев XIV призвал священников не готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта и уделять больше времени живому общению с верующими.

В рамках расследования было проанализировано 30 выступлений министра. По результатам проверки специализированным сервисом Pangram выяснилось, что 22 речи были написаны людьми, одна – почти полностью сгенерирована искусственным интеллектом, а еще в семи обнаружили фрагменты, которые, вероятно, создал ИИ.

Особое внимание привлекла речь Вильдбергера, произнесенная в июле прошлого года в Вашингтоне перед аналитическим центром Atlantic Council. По оценке Pangram, она могла быть полностью написана искусственным интеллектом.

Признаки использования ИИ журналисты обнаружили и в выступлениях министра в немецком Бундестаге. В частности, в речи о цифровом суверенитете и развитии искусственного интеллекта встречаются характерные для генеративных моделей конструкции. Речь идет о повторах, триадах, сложных абстрактных метафорах и фразах, которые звучат эффектно, но не имеют смысла.

Показательным стало выступление Вильдбергера от 20 марта, в котором он предостерегал от рисков использования искусственного интеллекта. Именно эта речь также получила высокий показатель вероятности ИИ-генерации. В ней министр, в частности, заявил, что детям не стоит «перепоручать свое мышление чат-ботам», а также использовал необычную метафору: «Безопасность – это не тормоз. Безопасность – это наш замковый ров».

Журналисты также обратили внимание на то, что Вильдбергер публиковал статьи в газетах, которые также в большинстве своем были сгенерированы ИИ. На это указывали характерные для чат-ботов стилистические средства и бессмысленные метафоры.

DIE ZEIT отмечает, что сейчас почти все спичрайтеры и авторы используют искусственный интеллект для поиска идей, проверки фактов или вычитки текста. ИИ стал таким же привычным инструментом, как Word или Google. Впрочем, медиа обращает внимание на то, что во многих СМИ, где публикуются политики, действуют строгие правила в отношении текстов, созданных с помощью ИИ.

После публикации расследования в Министерстве цифровизации подтвердили, что при подготовке речей и текстов Вильдбергера действительно использовались инструменты искусственного интеллекта. В то же время в ведомстве подчеркнули, что все материалы проходят проверку и редактирование людьми, а окончательные решения по содержанию принимает сам министр или его команда.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV призвал священников отказаться от написания проповедей с помощью ИИ. Он подчеркнул, что духовенство должно уделять время живому общению с верующими и строить искренние братские отношения.

Тем временем на международном форуме по безопасности в Сингапуре аналитики назвали стремительное развитие искусственного интеллекта угрозой, которая для всего мира может стать опаснее ядерного оружия.

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