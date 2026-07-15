Женщины опередили мужчин: 69% украинок интегрировали ИИ в свою работу или учебу

Общество
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Технологии ИИ глубоко проникли в профессиональную и образовательную сферы деятельности украинцев. Среди респондентов, которые сейчас работают или учатся, ИИ используют 64 процента населения. Большим ценителем цифровых технологий оказались женщины с показателем в 69 процентов
Коллаж Слово и дело

В Украине технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и учебе чаще используют женщины, чем мужчины: 69% против 59% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В целом среди опрошенных, которые сейчас работают или учатся, ИИ (такой как ChatGPT, Gemini, Copilot и т. д.) используют 64% украинцев. В то же время 36% отметили, что пока не привлекают сервисы ИИ к выполнению своих регулярных задач на работе или в учебе.

Технологии ИИ глубоко проникли в профессиональную и образовательную сферы деятельности украинцев. Среди респондентов, которые сейчас работают или учатся, ИИ используют 64 процента населения. Большим ценителем цифровых технологий оказались женщины с показателем в 69 процентов
Опыт использования в ежедневной работе ИИСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Женщины заметно чаще интегрируют ИИ в свою повседневную деятельность. Так, 69% респонденток заявили, что уже используют такие инструменты. Среди мужчин пользователей технологии меньше на целых 10% (при общем показателе 64%). Соответственно, мужчины существенно чаще отмечают, что не привлекают ИИ к своим задачам – 41% против 31% у женщин.

Интересно, что самая высокая вовлеченность в использование технологий фиксируется одновременно в двух возрастных категориях – среди самой молодой группы (18–29 лет) и зрелой группы (45–54 года): по 69% опрошенных в этих группах активно применяют ИИ. Напротив, старшее поколение предсказуемо декларирует более низкий уровень использования – 42% из них вообще не используют ИИ.

Региональное распределение

Настоящим лидером по внедрению искусственного интеллекта в ежедневную работу или учебу стал Восточный регион, где зафиксирован максимум – 76% опрошенных подтвердили использование таких инструментов, а уровень отказа минимален и составляет всего 24%. Также высокую цифровизацию демонстрируют респонденты в Центральном регионе (71%).

При этом наименее вовлеченными оказались опрошенные с Запада: почти половина из них (47%) отметили, что не используют ИИ в своей работе или учебе.

Технологии ИИ глубоко проникли в профессиональную и образовательную сферы деятельности украинцев. Среди респондентов, которые сейчас работают или учатся, ИИ используют 64 процента населения. Большим ценителем цифровых технологий оказались женщины с показателем в 69 процентов
Использование в ежедневной работе или обучении инструментов ИИСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного рынку труда, технологиям, медиапотреблению и психоэмоциональному состоянию украинцев.

Так, выяснилось, что война крадет сон украинцев. 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Также большая часть украинцев, которые сейчас работают или учатся, заявила, что не ощущает прямой угрозы со стороны новейших технологий. Таковых более 60 процентов.

Кроме этого, мы сообщали, что почти три четверти украинцев (72%), которые работают или учатся, используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине и воспринимают его как регулярного помощника.

А еще стало известно, что более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока.

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