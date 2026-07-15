Почти две трети украинцев используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине

Почти три четверти украинцев (72%), которые работают или учатся, используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине и воспринимают его как регулярного помощника.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Для большинства опрошенных (72%) ИИ стал регулярным помощником. В частности, почти каждый третий пользователь (28%) работает с ИИ постоянно или ежедневно, воспринимая его как базовый рабочий инструмент, а еще 44% обращаются к ИИ-сервисам несколько раз в неделю под конкретные задачи.

15 июля 2026, 14:50 Более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока – опрос Чрезмерный медиапоток превратился в серьезный ежедневный раздражитель для более чем трети населения Украины. 36 процентов респондентов испытывают усталость от информации хотя бы раз в день.

В то же время чуть более четверти опрошенных (28%) демонстрируют низкую или тестовую интенсивность взаимодействия. Каждый пятый респондент (20%) использует технологию эпизодически – несколько раз в месяц, когда возникает специфическая потребность. Еще 7% респондентов пользуются ИИ очень редко (несколько раз в год) чисто ради эксперимента, и только 1% – ограничились одной-двумя попытками тестирования, так и не внедрив искусственный интеллект в свою постоянную практику.

Исследование также выявило, что возрастная рутинизация ИИ практически одинакова для всех поколений от 18 до 54 лет. Однако самая молодая группа (18–29 лет) значительно чаще других использует ИИ несколько раз в неделю – 51% (при общем показателе 44%), демонстрируя самый низкий уровень эпизодического вовлечения (только 11% пользуются им несколько раз в месяц). Самая старшая же группа прогнозируемо имеет самый низкий уровень ежедневной рутинизации – только 19% работают с ИИ каждый день.

Региональные различия

Западный регион стал абсолютным лидером по ежедневному вовлечению технологии – целых 43% респондентов-пользователей работают с ИИ постоянно/ежедневно. Напротив, на Востоке и Юге пользователи предпочитают регулярное, но тактическое вовлечение: вариант «несколько раз в неделю» здесь выбрали 51% и 53% соответственно. На Востоке, в частности, зафиксирован уникальный показатель – 0% вариантов «очень редко», то есть ИИ там либо внедрен в практику, либо им не пользуются вообще.

В Киеве ежедневно используют ИИ 34% опрошенных, но в то же время здесь зафиксирована наибольшая доля тех, для кого ИИ остался редким экспериментом – 13% пользуются им «очень редко/несколько раз в год» (при общем показателе 7%).

Респонденты с Севера оказались наиболее сбалансированными регулярными пользователями – целых 56% из них обращаются к ИИ несколько раз в неделю под конкретные задачи (при общем показателе 44%).

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного рынку труда, технологиям, медиапотреблению и психоэмоциональному состоянию украинцев.

Так, выяснилось, что война крадет сон украинцев. 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Также большая часть украинцев, которые сейчас работают или учатся, заявила, что не ощущает прямой угрозы со стороны новейших технологий. Таковых более 60 процентов.

Кроме этого, мы сообщали, что украинцы всех возрастных категорий испытывают самый высокий уровень тревожности на открытых пространствах: в парках, на площадях и на улице. Наибольшую тревожность в подобных местах фиксируют у жителей Востока и Юга.

А еще стало известно, что более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока.

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