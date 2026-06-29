«Минск ответит всем потенциалом»: в МИД Беларуси угрожают Украине ударами

Минск угрожает ударами по Киеву всем потенциалом, если Украина «незаконно пересечет границу» Беларуси. Такие «красные линии» установил президент страны Александр Лукашенко.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в комментарии пропагандистам рф.

По его словам, «красные линии» – это граница Беларуси.

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«Красные линии четко определены нашим президентом. Это – наша граница. Если граница страны будет без разрешения пересечена, Минск ответит с применением всего нашего потенциала. Наши украинские соседи знают это», – заявил Секрета.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что встречался с представителями украинского лидера Владимира Зеленского. Во время встречи он якобы получил ответ, что президент Зеленский понимает, что «надо договариваться». Он также подчеркнул, что Минску не нужно втягиваться в войну с Киевом.

Перед этим президент Зеленский заявил, что в Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов рф. Глава государства тогда подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.

24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы-наводчики, использовавшиеся для российских воздушных ударов через территорию Беларуси, уже прекратили работу.

Президент также подчеркнул, что Беларусь и Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Вместе с тем, по данным СМИ, россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть ее глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт.

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