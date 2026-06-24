В Беларуси начались мобилизационные учения: что известно

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В Минобороны Беларуси заявили о начале мобилизационных учений в Гродненской области. В рамках мероприятий военкоматы уточняют данные около двух тысяч военнообязанных.
Фото Міноборони Білорусі

На территории Беларуси стартовали мобилизационные учения. В рамках мероприятий военкоматы начали вызов военнообязанных для уточнения их учетных данных.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Как отмечается, мобилизационные учения продолжаются с военными комиссарами Гродненской области. В частности, с 20 июня военкомат Ошмянского района начал вызов военнообязанных в пункт предварительного сбора для сверки личных данных. Работники военкомата проверяют актуальность информации и при необходимости вносят изменения в учетные документы.

В Минобороны Беларуси отметили, что планируют охватить около двух тысяч жителей Ошмянского района. Мероприятие проводится поэтапно и должно завершиться 2 июля.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия проходят в рамках мобилизационных учений, которые сейчас проходят в Гродненской области.

Напомним, недавно представители белорусской оппозиции передали министерству иностранных дел Украины подробный отчет, в котором утверждается, что режим Александра Лукашенко системно готовит страну к возможному участию в войне.

Также издание The Wall Street Journal писало о том, что Россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть ее глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт, поскольку продвижение российской армии на востоке Украины замедляется.

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