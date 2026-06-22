Белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке режима Лукашенко к войне

Представители белорусской оппозиции передали министерству иностранных дел Украины подробный отчет, в котором утверждается, что режим Александра Лукашенко системно готовит страну к возможному участию в войне.

Об этом говорится в заявлении Объединенного переходного кабинета Беларуси.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

В 30-страничном документе приведен ряд признаков, которые, по мнению оппозиции, свидетельствуют об активной подготовке Минска к возможному вступлению в вооруженный конфликт или предоставлению своей территории для новых атак.

Среди них – изменения в Конституцию и военную доктрину, позволяющие наносить превентивные удары и использовать белорусские войска за пределами страны, наращивание численности армии и мобилизационного резерва, а также создание нового оперативного командования на южном направлении.

Отдельно авторы отчета обращают внимание на резкий рост оборонных расходов, интеграцию белорусского военно-промышленного комплекса с русским, размещение на территории страны русских войск и тактического ядерного оружия.

Также упоминается строительство оборонных рубежей вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой, усиление военной подготовки молодежи, адаптация медицинской системы к условиям военного времени и накопление стратегических ресурсов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что у Минска есть неделя на демонтаж этого оборудования.

Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

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