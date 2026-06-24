Путин давит на Лукашенко для открытия «нового фронта» в Украине – WSJ

Россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть её глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт, поскольку продвижение российской армии на востоке Украины замедляется.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших российских и европейских чиновников.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

По данным собеседников издания, в начале этого года Москва начала кампанию давления на Минск, стремясь использовать территорию Беларуси как плацдарм для расширения войны против Украины или проведения нетрадиционных операций против стран-членов НАТО.

Журналисты отмечают, что такой шаг может свидетельствовать о готовности Кремля к рискованной эскалации конфликта на фоне трудностей российских войск на фронте и ослабления внутренней поддержки российского диктатора владимира путина. Важную роль в этих планах может сыграть Беларусь, где россия разместила тактическое ядерное оружие.

По информации WSJ, среди требований Москвы к Минску – использование белорусской территории для запуска дронов по Украине, расширение линии фронта на западе и отвлечение украинских сил от ключевых направлений на востоке. Также Беларусь может быть использована для операций против соседних государств НАТО.

Издание добавляет, что в настоящее время нет признаков неминуемого начала такой операции, однако этот вариант рассматривается Кремлём. Речь идёт не только о возможном традиционном военном наступлении, но и о действиях, направленных на проверку обороны НАТО или подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Как известно, после того как в 2022 году россия использовала белорусскую территорию для вторжения в Украину, Минск официально не принимает непосредственного участия в боевых действиях. В то же время в последнее время Беларусь продаёт россии топливо и нефтепродукты, а также позволяет использовать свою территорию для работы наземных станций управления российскими беспилотниками.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов наносить удары по таким объектам на территории Беларуси, если Минск и дальше будет позволять использовать их для атак по Украине.

Напомним, недавно представители белорусской оппозиции передали Министерству иностранных дел Украины подробный отчёт, в котором утверждается, что режим Александра Лукашенко системно готовит страну к возможному участию в войне.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать её удары. Глава государства предупредил, что у Минска есть неделя на демонтаж этого оборудования.

Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и её самопровозглашённый президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Госпогранслужба пока не фиксирует признаков формирования в Беларуси ударных группировок. Тем не менее, с целью защиты от провокаций в северных областях Украины усиливают защиту границы.

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