В Латвии хотят убрать дорожные знаки с направлениями на россию и Беларусь

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В Латвии могут заменить или исправить дорожные знаки, указывающие направления на населенные пункты россии и Беларуси.
ukr.lsm.lv

В Латвии могут заменить или исправить дорожные знаки, указывающие направления на населенные пункты россии и Беларуси. Сейчас на автомагистралях страны установлено 235 таких информационных указателей.

Об этом министр транспорта Латвии Рихардс Козловскис рассказал в интервью агентству LETA, пишет Delfi.

Латвия планирует продлить усиленный режим охраны восточной границы до конца годаМВД Латвии инициирует продление усиленного контроля на границе с Беларусью из-за роста нелегальной миграции и рисков безопасности в приграничных регионах.

По его словам, в феврале ведомство передало на общественное обсуждение и согласование с правительством отчет об изменении дорожных знаков. Документ предусматривает использование разных решений и выполнение части работ до 30 сентября.

«Конечно, есть расходы, но мы готовы к этому. Сейчас я не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Это не обязательно. Возможно, в каком-то далеком будущем», – сказал Козловскис.

Министр отметил, что отчет уже подготовлен. Теперь от офиса премьер-министра зависит, когда вопрос внесут в повестку дня Государственной канцелярии.

Документ согласовали с Министерством обороны, МИД, Министерством финансов, Министерством юстиции и рядом других ведомств и организаций.

План предусматривает постепенное обновление системы дорожных указателей. Среди возможных решений – частичная корректировка надписей, замена отдельных знаков, а также улучшение навигации с помощью номеров дорог и европейской маркировки маршрутов.

По данным компании Latvijas Valsts ceļi, на дорогах Латвии установлено 235 знаков с названиями населенных пунктов россии и Беларуси.

В первую очередь планируют заменять устаревшие указатели, а также те, которые можно обновить во время ремонтных или строительных работ.

Ориентировочная стоимость замены дорожных знаков составляет 120 тысяч евро.

Напомним, в июне сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Закону об иммиграции, запрещающие гражданам россии и Беларуси получать временные виды на жительство через инвестиционную программу в альтернативные инвестиционные фонды.

Тем временем военные Латвии усиливают оборону и устанавливают вдоль линии границы с российской федерацией так называемые «зубы дракона». Также территорию будут защищать противотанковые рвы.

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