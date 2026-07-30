Госбюро расследований проводит массовые обыски в более чем 100 ТЦК Украины

Госбюро расследований совместно с Генштабом ВСУ проводит следственные действия в более чем 100 территориальных центрах комплектования и соцподдержки в рамках спецоперации «Честный призыв».
Об этом 30 июля сообщило Государственное бюро расследований в Телеграм-канале.
Следователи проверяют случаи уклонения от призыва, а также информацию о том, что военнообязанных били и пытали.
«Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги», – говорится в сообщении ГБР.
Также проверяются случаи превышения военнослужащими ТЦК служебных полномочий. В частности, избиения и пытки военнообязанных.
«Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не о реакции на один резонансный случай», – уточнили в ГБР.
Как заявили в пресс-службе, по результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в различных регионах страны.
Ранее мы сообщали, что больше всего нарушений прав граждан со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) фиксируют на Закарпатье. Значительное количество таких случаев также приходится на Одесскую и Днепропетровскую области.
Также недавно правоохранители начали расследование по факту смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.
А на прошлой неделе Военная служба правопорядка (ВСП) инициировала масштабную волну внезапных проверок в ТЦК и СП по всей Украине. По словам нардепа Алексея Гончаренко, во время этих рейдов было выявлено более 200 правонарушений.
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