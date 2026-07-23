Генштаб сообщил о поражении вражеского танкера и ряда других объектов рф

В ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По информации военных, пораженный танкер использовался для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и горючего, поставляемого в интересах вооруженных сил рф.

Также удар был нанесен по понтонной переправе вблизи Новоэкономического в Донецкой области. В Генштабе рассказали, что оккупанты использовали ее для обеспечения военной логистики и переброски личного состава, техники и боеприпасов.

Кроме того, украинские военные поразили район сосредоточения живой силы противника в оккупированной Горловке.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации. Продолжение следует», – добавили в Генштабе.

Напомним, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф.

На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.