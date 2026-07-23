Генштаб сообщил о поражении вражеского танкера и ряда других объектов рф

В ночь на 23 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким объектам российской федерации. Среди пораженных целей – танкер в Черном море.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По информации военных, пораженный танкер использовался для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и горючего, поставляемого в интересах вооруженных сил рф.
Также удар был нанесен по понтонной переправе вблизи Новоэкономического в Донецкой области. В Генштабе рассказали, что оккупанты использовали ее для обеспечения военной логистики и переброски личного состава, техники и боеприпасов.
Кроме того, украинские военные поразили район сосредоточения живой силы противника в оккупированной Горловке.
«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации. Продолжение следует», – добавили в Генштабе.
Напомним, что всего за 17 дней Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 200 судов «теневого флота» рф.
На фоне усиления атак россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства.
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