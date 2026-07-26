В Крыму взрывы звучали сразу в нескольких городах: под ударом новый энергообъект – видео

В ночь на 26 июля в нескольких городах временно оккупированного Крыма зафиксировали атаки беспилотников. По предварительным данным, под ударом оказалась Таврическая ТЭС возле Симферополя, однако оккупационные власти последствия не подтверждали.

Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.

24 июля 2026, 15:32 СБС атаковали 19 энергоузлов оккупантов: подробности от «Мадяра» Бойцы Сил беспилотных систем поразили 19 энергоузлов россиян на временно оккупированных территориях Украины за последние 48 часов.

Удары по различным районам полуострова продолжались в течение ночи. По информации канала, по меньшей мере одна из атак могла поразить Таврическую теплоэлектростанцию.

Оккупанты ввели этот энергетический объект в эксплуатацию в 2019 году. Мощность станции составляет 470 МВт.

Таврическая ТЭС уже становилась целью беспилотников. Примерно месяц назад после очередного удара сообщалось о пожаре на территории электростанции и возле расположенных рядом газовых объектов.

Местные жители также сообщали о ночных атаках на Ялту и Феодосию. Информации о возможных последствиях этих ударов пока нет.

Оккупационные власти Крыма официально не подтверждали результаты атак.

В последнее время Силы обороны проводят операцию под названием «Крымский рубильник off», направленную против энергетической инфраструктуры оккупантов.

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали временно оккупированные Крым и Луганск. Сообщалось о взрывах в Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории, пожаре в Луганске, а также возможных попаданиях по подстанциям и позициям российской ПВО.

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