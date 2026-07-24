В россии готовят на осень довольно значительную волну мобилизации – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке россией масштабной волны мобилизации осенью.
Об этом он сообщил в вечернем обращении к нации.
По его словам, Кремль стремится компенсировать значительные потери личного состава и продлить наступательные действия.
«Имеем четкую информацию от разведки, что в россии готовят осенью новую волну мобилизации, и довольно значительную», – сообщил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина должна действовать на упреждение и реагировать на эти планы комплексно. По его словам, это касается укрепления обороны на фронте, усиления дальнобойных санкций, активной дипломатической работы и взаимодействия с партнерами.
Напомним, недавно в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой и готова к объявлению всеобщей мобилизации.
В ISW отметили, что рф уже готовится к возможным внутренним беспорядкам, которые могут возникнуть из-за объявления об усилении мобилизации.
А в Центре противодействия дезинформации сообщали, что россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для пополнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.
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