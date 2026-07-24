В россии готовят на осень довольно значительную волну мобилизации – Зеленский

Национальная безопасность
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Президент Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке россией масштабной волны мобилизации уже в ближайшие месяцы.
Фото: AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке россией масштабной волны мобилизации осенью.

Об этом он сообщил в вечернем обращении к нации.

Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году«Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

По его словам, Кремль стремится компенсировать значительные потери личного состава и продлить наступательные действия.

«Имеем четкую информацию от разведки, что в россии готовят осенью новую волну мобилизации, и довольно значительную», – сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина должна действовать на упреждение и реагировать на эти планы комплексно. По его словам, это касается укрепления обороны на фронте, усиления дальнобойных санкций, активной дипломатической работы и взаимодействия с партнерами.

Напомним, недавно в разведке сообщали, что российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой и готова к объявлению всеобщей мобилизации.

В ISW отметили, что рф уже готовится к возможным внутренним беспорядкам, которые могут возникнуть из-за объявления об усилении мобилизации.

А в Центре противодействия дезинформации сообщали, что россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для пополнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.

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