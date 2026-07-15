США начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет к Patriot – СМИ

Соединенные Штаты запустили процедуру предоставления Украине лицензий для производства ракет к системам ПВО Patriot.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По информации источника, вопрос перешел от политических заявлений к практической реализации. Американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая эти ракеты, поддерживает передачу Украине соответствующих лицензий.

Собеседник также считает, что процедура не затянется на несколько месяцев, как предполагали ранее.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, писали, что реализовать такой проект быстро вряд ли удастся – этому мешают сложные технологии, проблемы с поставками комплектующих и постоянная угроза российских ударов.

СМИ также сообщали, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, сначала, скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране.

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