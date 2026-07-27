Украина планирует испытать альтернативу Patriot до середины 2027 года

Украина планирует создать и испытать прототип европейской системы противоракетной обороны Freyja до первой половины 2027 года.
Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, который координирует проект, передает Reuters.
По его словам, в ближайшее время должно состояться первое заседание международного руководящего комитета, который оценит расходы на исследование и разработку системы.
Проект Freyja должен стать альтернативой американской системе Patriot, от которой Украина сейчас критически зависит в борьбе с российскими баллистическими ракетами. Patriot остается единственным комплексом на вооружении Украины, который доказал способность надежно сбивать такие цели.
«Поскольку мы работаем в очень сжатые сроки, у нас амбициозная цель – иметь MVP (минимально жизнеспособный продукт) в первой половине следующего года. Это будет прототип, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты», – сказал Алоян.
По словам чиновника, Украина готова предоставить для проекта пусковую установку и ракету-перехватчик. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что создание системы находится на этапе испытаний и надеется, что Freyja может заработать уже в течение года.
К разработке планируют привлечь технологии союзников – современные радары, сенсоры, а также наработки в сфере наведения ракет и систем управления. Среди компаний, которые уже присоединились к инициативе, – европейский производитель систем ПВО Eurosam, а также Leonardo, Thales и Saab.
Украинская компания Fire Point, которая разработала крылатую ракету «Фламинго», должна стать главным промышленным партнером проекта. Она также заключила соглашение с немецкой оборонной компанией Hensoldt о поставках радаров для системы.
Freyja разрабатывается по принципу открытой архитектуры, что позволит странам-участницам использовать различные компоненты. Например, одна страна сможет интегрировать собственный радар, а другая – оборудование национального производства.
Ожидается, что система станет более дешевой альтернативой Patriot, который используется многими европейскими странами. В то же время другие комплексы, в частности франко-итальянский SAMP/T и немецкий IRIS-T, пока не продемонстрировали способности перехватывать баллистические ракеты на уровне Patriot.
Напомним, недавно Украина совместно с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией договорились о создании единой системы защиты от баллистических ракет под названием FREYJA.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае поддержки партнеров проект FREYJA может перейти к практической реализации уже в ближайшее время. Также известно, что компания Fire Point уже провела испытания ракеты для комплекса ПВО FREYJA.
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