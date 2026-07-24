Польша предложила США производить ракеты в Patriot совместно с Украиной

Варшава предложила США совместное производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины и Польши. Такое сотрудничество имеет целью обеспечить размещение производства в безопасном месте.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передает PAP.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Как отмечается, во время встреч с представителями Пентагона и Государственного департамента США польская чиновница обсудила, в частности, военное присутствие США в Польше, оборонное сотрудничество, производство боеприпасов для Patriot и механизм SAFE.

Собковяк-Чарнецкая рассказала, что стороны также затронули вопрос заявления президента США Дональда Трампа о возможном создании завода по производству Patriot в Украине.

«Мы сегодня предложили, чтобы это было сотрудничество в треугольнике: Соединенные Штаты, Украина, а также Польша. Речь идет о том, чтобы обеспечить эту продукцию и чтобы производство происходило в безопасном месте», – сказала заместитель главы Минобороны.

Она подчеркнула, что ракеты для систем Patriot являются продукцией, которая нужна не только Украине или Европе, но и многим странам мира. По ее словам, дальнейшие переговоры относительно такой кооперации должны пройти между США, Украиной и Польшей.

Также польская сторона предложила создать в Польше сервисный центр для систем Patriot. Собковяк-Чарнецкая отметила, что Вашингтон понимает преимущества Польши благодаря развитию ее оборонной промышленности и стратегическому географическому расположению.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, ранее писали, что реализовать такой проект быстро вряд ли удастся – этому мешают сложные технологии, проблемы с поставками комплектующих и постоянная угроза российских ударов.

СМИ также сообщали, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, сначала, скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты уже запустили процедуру предоставления Украине лицензий для производства ракет к системам ПВО Patriot.

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