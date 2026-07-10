Производство ракет Patriot могут развернуть не в Украине: Reuters назвало вероятную страну

Ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, сначала, скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране. Причина – риски безопасности и сложность развертывания такого производства в условиях войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

До конца войны, по информации агентства, ракеты, скорее всего, будут изготавливать в Европе, а после окончания производственные мощности перенесут в Украину. Однако даже в таком случае запуск полноценного производства потребует значительного времени.

Специалисты подчеркивают, что создание линии по сборке перехватчиков Patriot является одним из самых сложных проектов в сфере оборонной промышленности. Речь идет как о ракетах PAC-2 компании Raytheon, так и о более современных PAC-3 производства Lockheed Martin.

Эксперт Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман считает, что запуск производства вряд ли произойдет менее чем за год.

«Я был бы очень удивлен, если бы это удалось реализовать менее чем за 12 месяцев. Скорее всего, процесс займет значительно больше времени», – отметил он.

Reuters также напоминает, что еще в 2024 году Raytheon заключила соглашение с европейской компанией MBDA по производству ракет GEM-T для Patriot PAC-2 в Германии. В то же время первые поставки ожидаются не ранее 2027 года. Переговоры по производству более современных ракет PAC-3 в Германии пока не увенчались успехом.

Эксперты отмечают, что нынешних темпов производства ракет Patriot недостаточно для эффективного противодействия российским баллистическим атакам. По их оценкам, россия ежегодно выпускает не менее 700–800 баллистических ракет «Искандер» и гиперзвуковых «Кинжалов».

Поскольку для перехвата одной баллистической цели может потребоваться до трех ракет Patriot, Украине и ее союзникам необходимо около 2400 перехватчиков в год только для того, чтобы соответствовать нынешним темпам российского производства.

По мнению Хоффмана, даже после запуска лицензионного производства достичь таких объемов будет чрезвычайно сложно.

В то же время 9 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша входит в четверку стран НАТО, имеющих право передавать технологии для производства ракет Patriot. Также Варшава вместе со США, Германией, Нидерландами и Швецией договорилась о создании в Европе центра технического обслуживания ракет PAC-3.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Впоследствии украинский президент сообщил, что в ближайшее время страна получит новый американский пакет военной помощи, который будет содержать в том числе и ракеты к Patriot.

Позже в медиа снова вспомнили заявление Трампа о зеленом свете для украинского производства этих ракет, однако аналитики отметили, что быстро запустить такой проект не получится из-за технологической сложности, дефицита компонентов и постоянных российских обстрелов.

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